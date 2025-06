Banca Ifis ‘conquista’ illimity l’offerta chiude con adesioni all’84,09%

Nel dinamico panorama bancario italiano, Banca Ifis conquista illimity con un successo travolgente. Le adesioni all'offerta hanno raggiunto l’84,09%, segnando un passo importante in un settore sempre più complesso e soggetto a sfide regolamentari. L’operazione, che coinvolge anche le azioni del fondatore Corrado Passera, si configura come un elemento chiave in un risiko finanziario in continua evoluzione. La vera strategia si svela ora: cosa cambierà nel futuro delle due banche?

(Adnkronos) – Banca Ifis 'conquista' illimity, la banca fondata da Corrado Passera. Sono arrivate all’84,09%, ha quanto ha appreso l'Adnkronos, le adesioni all'offerta, incluse le azioni, pari al 3,973% del capitale sociale, consegnate dallo stesso banchiere fondatore. In un risiko bancario sempre più complicato da interventi di Autorità e tribunali, va in porto un'operazione di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

