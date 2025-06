Bambini di 6 e 9 anni scoperti in isolamento senza nome e mai andati a scuola

In un angolo dimenticato del Piemonte, due piccoli sopravvivono in isolamento, senza nome e mai calpestato un banco scolastico. La scoperta di un sopralluogo nelle zone colpite dall'alluvione svela una realtĂ sconvolgente: bambini di 6 e 9 anni che vivono in condizioni estreme, lontano dall'attenzione e dall'educazione che ogni bambino merita. Questa storia solleva importanti interrogativi sulla tutela e i diritti dell'infanzia in situazioni di emergenza.

Durante un sopralluogo effettuato dalle autoritĂ di sicurezza nel Torinese, in un'area colpita da alluvione, sono stati scoperti due bambini, un maschio e una femmina di 6 e 9 anni, che vivevano in una cascina isolata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: bambini - anni - scoperti - scuola

Effetto Nicholas Green, nei disegni dei bambini brianzoli il ricordo del loro coetaneo americano ucciso a 7 anni durante una rapina. “Lui è il nostro eroe” - L'effetto Nicholas Green si manifesta nei disegni dei bambini brianzoli, che celebrano la memoria del loro coetaneo americano, tragicamente ucciso a soli sette anni durante una rapina.

? Al via i Centri Estivi 2025! Dal 16 giugno all’8 agosto 2025, tre centri estivi accoglieranno bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni in tre diverse sedi: – , Vai su Facebook

Bambini di 6 e 9 anni scoperti in isolamento, senza nome e mai andati a scuola; Vivono nel bosco senza identità : la storia sconvolgente di due bambini fantasmi per lo Stato; I fratellini fantasma di Lauriano: Rayan e Noha, mai registrati all’anagrafe né iscritti a scuola.

A sei e nove anni non sanno né leggere né scrivere: scoperti nel Torinese due fratellini "fantasma" - A sei e nove anni non risultano registrati all'Anagrafe, non sanno né leggere né scrivere, quasi non parlano, e sono stati trovati dai carabinieri, nel corso dello sgombero di un cascinale a Lauriano ... Segnala msn.com

Due bambini invisibili tra le colline di lauriano: una storia di isolamento e assenza di diritti - Due bambini di 9 e 6 anni sono stati trovati isolati in un cascinale a Lauriano senza documenti, scuola o assistenza; il tribunale dei Minori li ha affidati a una comunità protetta per garantire dirit ... Si legge su gaeta.it