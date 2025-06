Balzarini non fa drammi | Quella vista contro il Manchester City non è la vera Juventus Nella Juve attuale lui non è contemplato

Gianni Balzarini, inviato di Sport Mediaset, smonta le illusioni sulla Juventus vista contro il Manchester City. Secondo lui, quella che ha mostrato il campo non rappresenta la vera forza dei bianconeri, che si preparano a una stagione di rinascita con nuovi acquisti e una squadra ancora in fase di definizione. Solo con il tempo potremo scoprire quale sarà il volto autentico della Juventus futura.

Balzarini: «Contro il City non era la vera Juventus». Il commento dell’inviato di Sport Mediaset. Cosa ha detto sui bianconeri. Gianni Balzarini di Sport Mediaset, su Youtube, ha analizzato così la prova della Juve contro il Manchester City. Le sue parole. BALZARINI – «Ci sarà una nuova stagione, ci saranno dei nuovi acquisti e solo dopo potremmo cominciare a parlare della vera Juve. Perché quella vista ieri non è la vera Juve, non era la vera Juve neanche rispetto a quella attuale. Perché in quella attuale non è contemplato Vlahovic ed è giusto così. Perché al di là del gol, comunque i due errori restano di Koopmeiners, che non si è ancora ripreso». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com