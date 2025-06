Balotelli verso il Murcia | dal Genoa alla terza divisione spagnola Mirror

Dopo un breve ritorno in Italia con il Genoa, Mario Balotelli sta nuovamente attirando l’attenzione dei media. Secondo il Mirror, l’attaccante potrebbe approdare in Spagna, ma questa volta in terza divisione, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera ricca di avventure e sfide. La sua scelta di scendere di categoria potrebbe rappresentare un’opportunità per rilanciare la propria vena competitiva e ritrovare la motivazione perduta. Balotelli è pronto a scrivere il prossimo capitolo...

Dopo la breve esperienza con il Genoa, Balotelli torna a far parlare di sé. Secondo il Mirror, l’attaccante potrebbe giocare in una squadra spagnola: « L’ex attaccante del Manchester City e del Liverpool Mario Balotelli potrebbe giocare nella terza divisione spagnola la prossima stagione. Balotelli ha avuto una carriera itinerante fin dai suoi primi successi e potrebbe essere sul punto di scendere di due divisioni per trovare la sua tredicesima squadra ». La trattativa in corso con il Murcia:. «Il 34enne è arrivato al Genoa a ottobre con un contratto fino al termine della stagione ed è pronto a trasferirsi dopo sole sei presenze con la squadra italiana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Balotelli verso il Murcia: dal Genoa alla terza divisione spagnola (Mirror)

In questa notizia si parla di: balotelli - spagnola - murcia - genoa

Balotelli, addio Genoa e nuova avventura in vista. Può andare al Murcia, terza serie spagnola - Balotelli lascia il Genoa, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo un'annata da dimenticare in rossoblù, l’attaccante si prepara a una sfida intrigante in Spagna, con l’ingresso nel Murcia, club di terza serie.

Balotelli, addio Genoa e nuova avventura in vista. Può andare al Murcia, terza serie spagnola Provaci ancora, Mario Balotelli. L’attaccante del Genoa è pronto a salutare il club ligure dopo un’avventura decisamente da dimenticare. In rossoblù l’ex Inter ha gio Vai su Facebook

Balotelli verso il Murcia: dal Genoa alla terza divisione spagnola (Mirror); Balotelli, addio Genoa e nuova avventura in vista. Può andare al Murcia, terza serie spagnola; Balotelli, addio Genoa e nuova avventura in vista. Può andare al Murcia, terza serie spagnola.

Balotelli verso il Murcia: dal Genoa alla terza divisione spagnola (Mirror) - Il Mirror: «Gli agenti dell'attaccante hanno incontrato di recente il presidente del Murcia Felipe Moreno». Scrive ilnapolista.it

Balotelli, addio Genoa e nuova avventura in vista. Può andare al Murcia, terza serie spagnola - L`attaccante del Genoa è pronto a salutare il club ligure dopo un`avventura decisamente da dimenticare. Segnala msn.com