Balene - Amiche per sempre cosa sappiamo sulla serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris

Preparatevi a scoprire una nuova comicità tutta italiana con "Balene - Amiche per sempre", la serie che unisce Veronica Pivetti e Carla Signoris in un inedito duo di amiche litigiose e irresistibili. Presentata all'Italian Global Series Festival, questa comedy drama promette risate, suspense e un’amicizia autentica che sfida ogni avversità. La prossima stagione della Rai vi farà innamorare ancora di più delle nostre attrici più amate, portando sullo schermo una storia coinvolgente e divertente come poche.

In arrivo prossimamente sulla Rai una serie con una coppia inedita su schermo. Stiamo parlando di Veronica Pivetti e Carla Signoris che interpreteranno due litigiose amiche che si ritroveranno per risolvere un mistero. È una delle serie italiane di prossima uscita più briose e interessanti presentate all'Italian Global Series Festival. Stiamo parlando di Balene - Amiche per sempre, un comedy drama con una coppia di interpreti inedita: Veronica Pivetti e Carla Signoris, due attrici che hanno fatto della comicità un mezzo per raccontare un vastissimo tipo di storie e che, proprio per questo, hanno dato prova di saper affrontare egregiamente, durante la loro decennale carriera, anche ruoli drammatici di grande spessore recitativo ed emotivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Balene - Amiche per sempre, cosa sappiamo sulla serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris

In questa notizia si parla di: amiche - serie - veronica - pivetti

Ieri al PalaRiccione per Italian Global Series Festival, il festival dedicato alla fiction televisiva, la presentazione in anteprima nazionale della serie televisiva "Balene – Amiche per sempre" con Veronica Pivetti e Carla Signoris, regia Alessandro Casale, produzi Vai su Facebook

Translate postsi sta parlando troppo poco del ritorno di Veronica Pivetti e di questa serie che probabilmente sarà la cosa migliore della prossima stagione #ItalianGlobalSeriesFestival Vai su X

Balene - Amiche per sempre, cosa sappiamo sulla serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris; In “Balene - Amiche per sempre”, Veronica Pivetti e Carla Signoris sono due amiche ritrovate; ‘Balene’. Una serie che elogia l’amicizia, ad ogni età.

Balene – Amiche per sempre: la nuova serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris in arrivo su Rai - Amiche per sempre", la nuova serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris, esplora relazioni e segreti in un mix di comicità e dramma, debuttando presto sulla Rai. Come scrive ecodelcinema.com

Balene - Amiche per sempre, cosa sappiamo sulla serie con Veronica Pivetti e Carla Signoris - È una delle serie italiane di prossima uscita più briose e interessanti presentate all'Italian Global Series Festival. Si legge su msn.com