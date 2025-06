Baldelli alla Guinza | Un simbolo d’Italia

Un simbolo di unità e progresso, la galleria della Guinza rappresenta molto più di un semplice tunnel: è il cuore di un’Italia che si reinventa e si collega. L’assessore Baldelli ne sottolinea l’importanza storica e strategica, testimoniando l’impegno costante per realizzare opere che uniscono territori e comunità. Nei giorni scorsi, l’ok al progetto definitivo del lotto 1 rafforza questa visione di crescita condivisa e di speranza futura.

L’assessore Francesco Baldelli è tornato in sopralluogo al cantiere della galleria della Guinza, dove i lavori procedono: "Questo non è solo un tunnel: è il simbolo di un’Italia che si unisce, che collega l’ Adriatico al Tirreno, un opera che aspettavamo dai tempi di Napoleone e dello Stato Pontificio. Nei giorni scorsi è arrivato anche il via libera al progetto definitivo del lotto 1 che riguarda la Regione Umbria tra Parnacciano e Selci Lama: circa 10 chilometri in uscita dalla galleria, che garantiranno il collegamento diretto con la E45. È stato inoltre approvato il progetto definitivo del Lotto 4, che consentirà di bypassare l’abitato di Mercatello sul Metauro, con l’obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it