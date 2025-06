Baiardi e Mancini tra i migliori giovani

Due giovani atleti del vivaio bianconero del Volley Club Cesena sono stati selezionati per far parte delle rappresentative regionali dell’Emilia Romagna: Andrea Baiardi, alzatore e schiacciatore classe 2011 e Anna Mancini, schiacciatrice classe 2010. In questi giorni e fino a domenica 29 giugno a Monopoli, in provincia di Bari, è infatti in corso di svolgimento una delle manifestazioni giovanili più prestigiose del panorama nazionale: i migliori 14 atleti Under 16 e le migliori atlete Under 15 di ogni regione si stanno affrontando nell’ambito di una competizione che coinvolgerà oltre 600 giovani talenti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baiardi e Mancini tra i migliori giovani

Il Volley Club Cesena rappresentato da Andrea Baiardi e Anna Mancini al Trofeo delle Regioni - fantastica occasione di confronto e crescita per questi talentuosi giovani atleti del Volley Club Cesena.

