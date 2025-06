Bagnoli domani riapre il Lido Comunale L’accesso è libero e gratuito

Siamo felici di annunciare la riapertura del Lido Comunale di Bagnoli, un’oasi di relax e divertimento per tutti! Aperto ogni giorno dalle 9 alle 18, l’accesso è libero e gratuito, con qualche lieve modifica temporanea in via di miglioramento. Per garantire a tutti un’esperienza piacevole, l’ingresso avverrà attraverso i lidi limitrofi Fortuna e Arenile. Preparati a goderti una stagione all’insegna del sole e del mare!

Il Lido è aperto tutti i giorni dalle 9,00 alle 18,00. L'accesso, come sempre libero e gratuito, per motivi di lavori in corso nel condominio adiacente, avverrà attraverso i limitrofi lidi Fortuna e Arenile. Riapre domani, sabato 28 giugno, il lido comunale di Bagnoli, attrezzato con ombrelloni e sdraio e con le sedie donate l'anno .

Riapre il lido comunale “Marina di Bagnoli” - Il lido comunale di Bagnoli riapre domani, portando nuova vita a questa splendida spiaggia. Dotato di ombrelloni, sdraio e sedie donate dal regista Paolo Sorrentino, offre anche servizi moderni come docce, pergole e un’area rinfrescata con nebulizzatori.

