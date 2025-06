Bagnino morto suicida Matteo Formenti non era a bordo vasca quando è annegato il bimbo | riparava l' impianto

Una tragica scoperta scuote la comunità di Castrezzato: Matteo Formenti, il bagnino morto suicida, non si trovava sulla vasca al momento della tragedia che ha coinvolto il piccolo di 232 anni. Le indagini hanno fatto emergere una realtà inaspettata, rivelando che stava riparando un impianto. Una svolta che potrebbe cambiare radicalmente il corso delle responsabilità e dei chiarimenti sull’incidente.

Svolta nelle indagini sulla tragedia di Castrezzato, il bagnino morto suicida, Matteo Formenti, non era a bordo vasca: stava riparando l'impianto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bagnino morto suicida, Matteo Formenti non era a bordo vasca quando è annegato il bimbo: riparava l'impianto

In questa notizia si parla di: bagnino - morto - suicida - matteo

Il bimbo annegato in piscina e il bagnino indagato trovato morto: la ricostruzione della doppia tragedia - Due tragedie in pochi giorni scuotono Castrezzato: il dramma di un bimbo di quattro anni che ha perso la vita in piscina e la dolorosa scomparsa del bagnino indagato, Matteo Formenti, trovato morto nel bosco.

Matteo Formenti, il bagnino morto suicida: “Non era a bordo vasca, riparava l’impianto” Vai su X

La tragedia del piccolo Michael, di 4 anni d'età, e quella successiva del giovane bagnino Matteo Formenti, forse suicidatosi per il senso di colpa, mi ricordano uno duro momento del passato, allorché una bimba di nemmeno due anni annegò nella piscina dell Vai su Facebook

Le ultime ore del bagnino Matteo Formenti, morto suicida: «Non ha colpe, non era a bordo piscina»; Morte di Matteo Formenti, il bagnino suicida: “Non era a bordo vasca, riparava l’impianto”; Matteo Formenti, il bagnino morto suicida: “Non era a bordo vasca, riparava l’impianto”.

Matteo Formenti «non era a bordo vasca quando il bambino è annegato», le ultime ore del bagnino morto suicida - Michael aveva solo 4 anni quando è annegato in piscina al Tintarella di Luna, l'acquapark di Castrezzato, in provincia di Brescia. Si legge su msn.com

Matteo Formenti, il bagnino morto suicida: “Non era a bordo vasca, riparava l’impianto” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Scrive msn.com