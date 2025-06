Badminton | giornata dalle alterne fortune per i colori azzurri all’Italian Open

La terza giornata dell'Italian Open di Badminton al PalaResia di Bolzano è stata un susseguirsi di emozioni e colpi di scena per i colori azzurri. Fabio Caponio ha aperto con successo, approfittando del forfait del francese Valentin Singer, ma il cammino degli italiani si è fermato agli ottavi. Tra alti e bassi, lo spettacolo continua: chi sarà il prossimo a sorprendere gli appassionati?

La terza giornata dell’Italian Open, torneo di Badminton in corso di svolgimento al PalaResia di Bolzano, propone risultati alterni per i colori italiani. Fabio Caponio inizia la giornata approfittando del forfait del francese Valentin Singer, ritiratosi sul punteggio di 21-15 11-1 per l’azzurro. Il portacolori italiano termina la sua corsa negli ottavi quando si arrende all’israeliano Daniil Dubovenko. La testa di serie numero 1 si aggiudica l’incontro, in poco più di un’ora, con il punteggio di 21-15 16-21 21-14. Luca Zhou esce nei sedicesimi. Il danese William Bøgebjerg lo supera 21-17 17-21 21-15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Badminton: giornata dalle alterne fortune per i colori azzurri all’Italian Open

