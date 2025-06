Baciato dalla fortuna al Superenalotto colpo da 5 cifre | la Dea Bendata trasforma 3 euro in un Weekend da sogno

Un fortunato cliente di Modigliana ha trasformato appena 3 euro in un weekend da sogno grazie alla nuova iniziativa "Weekend da sogno" abbinata al Superenalotto Superstar. La dea bendata, ancora una volta, ha sorriso a chi ha creduto nell’azzardo, regalando uno dei mille premi garantiti. E questa volta, la magia si è consumata nella tabaccheria di Onorio Bellini, un punto di riferimento per la fortuna locale...

Ha partecipato alla nuova iniziativa speciale "Weekend da sogno" abbinata al concorso Superenalotto Superstar e si è garantito uno dei mille premi garantiti. La dea bendata è tornata a far visita alla tabaccheria ricevitoria di Modigliana, gestista da Onorio Bellini, storico presidente.

