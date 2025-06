Azzannò e ferì un altro cane Il recupero con la ’teleanestesia’

Azzann242 e Fer236 sono due cani dal passato difficile e dal carattere imprevedibile. Uno di loro, pericoloso e aggressivo, ha già ferito un altro animale e si mostra irraggiungibile sia dai padroni che dagli operatori del canile. Per garantire la sicurezza e il recupero di questo molosso, sarà necessario l’intervento di un veterinario con l’uso della teleanestesia, una soluzione innovativa e delicata per gestire situazioni complesse come questa.

Il cane è pericoloso, ha ferito almeno un suo simile e non si fa prendere neppure dal padrone, che ha deciso di lasciarlo al canile perché è diventato di difficile gestione. Ma neanche gli operatori riescono ad avvicinarlo: e così per recuperare il molosso, uno dei due che il 13 marzo scorso aveva ferito gravemente un altro cane in un’area addestramento di Lido Adriano, dovrà intervenire un veterinario con l’utilizzo della ’ teleanestesia ’. Ovvero: lo colpirà con un dardo che lo addormenterà, in modo da riuscire a portarlo al canile. L’operazione costerà al Comune 230 euro, ed è l’epilogo di una storia che aveva spaventato i proprietari di cani che frequentano l’area di addestramento ’Il Voltone 3’ di Lido Adriano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Azzannò e ferì un altro cane. Il recupero con la ’teleanestesia’

In questa notizia si parla di: cane - altro - teleanestesia - azzannò

Prendono un cane ma non sono in grado di gestirlo e lo riportano al canile. Il sindaco gli vieta di prenderne un altro per due anni: “Prima di prendere un animale bisogna conoscerne le caratteristiche” - ...sindaco ha deciso di intervenire: chi riporta un cane in canile non potrà adottarne un altro per due anni.