Azienda di Martignacco punta su iSee | oltre un milione di euro per l' occhiale smart che guida i non vedenti

iVision Tech, azienda di Martignacco innovativa nel settore degli occhiali smart per non vedenti, si distingue ancora una volta con un investimento da oltre un milione di euro in ISEE. Questa mossa strategica punta a potenziare la sua divisione "smart devices", rafforzando la tecnologia e l'accessibilità . Con un focus continuo sull’innovazione, iVision Tech conferma il suo ruolo di leader nel settore, aprendo nuove frontiere per l’assistenza e l’autonomia delle persone con disabilità visive.

iVision Tech, azienda di Martignacco specializzata nella produzione di occhiali, ha annunciato due operazioni per rafforzare la sua divisione "smart devices". La Società ha ceduto il 51% delle quote detenute in Teknoema, azienda emiliana specializzata in schede elettroniche e, contestualmente, ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: azienda - martignacco - smart - punta

Azienda di Martignacco punta su "iSee": oltre un milione di euro per l'occhiale smart che guida i non vedenti - La società iVision, specializzata nella produzione di occhiali, ha annunciato due operazioni per rafforzare la sua divisione di "smart device" ... Si legge su udinetoday.it