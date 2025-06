Avviata la costituzione di un tavolo permanente per la sicurezza stradale

In un passo deciso verso strade più sicure, Mestre dà il via alla creazione di un tavolo permanente dedicato alla sicurezza stradale. Questo innovativo progetto, nato da un protocollo d’intesa tra la Città metropolitana di Venezia e altri stakeholder, mira a prevenire incidenti, gestire gli effetti e promuovere comportamenti responsabili. Un impegno concreto che promette di rivoluzionare la sicurezza sulle nostre vie, rendendo le strade un luogo di sicurezza e serenità per tutti.

A Mestre è nata la prima bozza per la costituzione di un tavolo permanente per la sicurezza stradale, la prevenzione e la gestione degli esiti degli incidenti automobilistici. Il progetto parte da un protocollo d’intesa al quale stanno lavorando la Città metropolitana di Venezia (con la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

