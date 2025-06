Avis spegne novanta candeline Festa e solidarietà ai Boschetti

I Boschetti sono abitati da un quartiere vibrante e solidale, pronto a condividere questa straordinaria tappa di storia. Avis Monza celebra 90 anni di dedizione al dono e alla solidarietà , trasformando il ricordo in un impegno concreto per il futuro. Un’occasione unica per rafforzare i legami e testimoniare l’importanza della solidarietà nel cuore della nostra comunità . La festa ai Boschetti è il simbolo di questo spirito vivo e generoso, che continuerà a crescere nel tempo.

Avis Monza spegne 90 candeline per 90 anni di attivitĂ al servizio della comunitĂ , della salute pubblica e della cultura del dono. "Un anniversario che non vuole essere solo un momento celebrativo, ma un’occasione concreta per lasciare un segno – sottolinea il presidente Andrea Radaelli – per questo da ieri a domani abbiamo organizzato una grande festa ai Boschetti Reali, aperta a tutta la cittadinanza e al territorio". I Boschetti sono abitati da tanta musica dal vivo, con cover band e ospiti speciali, artisti emergenti, street food. Sabato sera dedicato agli anni ’90, a cui seguirĂ una coinvolgente Silent Disco sotto le stelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Avis spegne novanta candeline. Festa e solidarietĂ ai Boschetti

