Avevano costretto una 15enne a denudarsi per perquisirla | licenziati due poliziotti londinesi

Un episodio inquietante scuote le forze dell'ordine londinesi: due poliziotti sono stati licenziati per aver costretto una 15enne a denudarsi durante una perquisizione ingiustificata. Kristina Linge e Rafal Szmydynski hanno violato i diritti della giovane, alimentando polemiche sulla condotta delle forze dell’ordine e sul rispetto delle norme etiche e legali. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha fatto discutere l’intera comunità .

Kristina Linge e Rafal Szmydynski sono stati licenziati per cattiva condotta: nel 2020 i due poliziotti avevano perquisito una ragazza di 15 anni durante il ciclo mestruale, sospettata ingiustamente di nascondere cannabis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: avevano - licenziati - poliziotti - costretto

Avevano costretto una 15enne a denudarsi per perquisirla: licenziati due poliziotti londinesi; Donald Trump licenzia anche gli agenti dell’Fbi che hanno indagato su di lui. Fuori il vicedirettore; Omeonga: «Trascinato giù dall'aereo e picchiato dalla polizia italiana a Natale». La replica: «Era nella black list di Israele».

Due agenti della polizia di Londra sono stati licenziati per aver fermato e perquisito due persone nere senza motivo - Il Post - La polizia di Londra, nel Regno Unito, ha licenziato due agenti che nel luglio del 2020 avevano fermato e perquisito due persone nere a bordo di un’auto senza un reale motivo. Lo riporta ilpost.it

Roma, Quarticciolo: poliziotti circondati dagli spacciatori. Agente costretto a estrarre la pistola d’ordinanza per riportare l'ordine - In questa occasione un agente è stato costretto a estrarre dalla fondina la pistola d’ordinanza per ... Da roma.corriere.it