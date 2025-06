Autovelox in arrivo altri ricorsi E la minoranza tuona | Vanno spenti

L’eco delle polemiche sugli autovelox si fa sempre più forte: tra nuovi ricorsi e richieste di spegnimento, il dibattito politico e legale infiamma le strade. La decisione della giunta di sospendere le sanzioni in attesa di chiarimenti dal governo ha acceso le discussioni, con l’avvocato Fratini che annuncia una serie di iniziative legali. La tensione cresce: sarà un’altra battaglia per la sicurezza o un’ingiustizia contro i cittadini?

Da una parte l’arrivo di nuovi ricorsi contro le multe, dall’altra la minoranza che chiede di spegnere gli autovelox. A scatenare il polverone è la decisione della giunta di sospendere la validazione delle sanzioni emesse dai tre dispositivi (Aurelia e provinciale Vallecchia) in attesa che sia fatta chiarezza dal governo sull’eventuale dismissione. L’avvocato fiorentino Pierfrancesco Fratini, che segue una decina di ricorsi e ha dato notizia, a febbraio, dei problemi di omologazione dell’autovelox sull’Aurelia, solleva alcuni dubbi. "Innanzitutto annuncio di essere stato contattato da altre persone, residenti in altre città – dice – in quanto vogliono fare ricorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autovelox, in arrivo altri ricorsi. E la minoranza tuona: "Vanno spenti"

