Autovelox e telelaser il calendario di luglio per le strade provinciali salentine

autovelox e telelaser, il calendario di luglio per le strade provinciali salentine. LECCE – Si entra nel vivo dell’estate e il traffico sulle strade salentine inizia a diventare sempre più intenso, specie lungo le direttrici che conducono dai centri interni verso la costa e, ovviamente, sulle litoranee. Meglio, allora, prestare particolare attenzione alla guida. Il caldo e la voglia di godersi il mare non devono mettere a rischio la sicurezza di tutti: ecco cosa sappiamo sul calendario delle postazioni di controllo.

LECCE – Si entra nel vivo dell’estate e il traffico sulle strade salentine inizia a diventare sempre più intenso, specie lungo le direttrici che conducono dai centri interni verso la costa e, ovviamente, sulle litoranee. Meglio, allora, prestare particolare attenzione alla guida. Il caldo e la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: salentine - strade - autovelox - telelaser

Autovelox e telelaser, il calendario di luglio per le strade provinciali salentine; Autovelox e telelaser, il calendario di luglio per le strade provinciali salentine; Autovelox e telelaser: ecco le strade dove fare attenzione per non prendere la multa.

Autovelox e telelaser, il calendario di luglio per le strade provinciali salentine - Diramato il documento con le indicazioni sulle postazioni mobili che saranno dislocate ogni giorno su arterie differenti, dalle 7 alle 19. Riporta lecceprima.it

Autovelox e telelaser, la mappa dei controlli sulle strade del Salento - Quotidiano Di Puglia - Bisogna fare sempre più attenzione quando si guida sulle strade del Salento: superare i limiti di ... Secondo quotidianodipuglia.it