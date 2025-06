Autostrada A1 chiusa per disinnesco bomba a Casalecchio | quando e per quanto

L’autostrada A1 sarà chiusa mercoledì 2 luglio a Casalecchio di Reno per il disinnesco di una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale. L’intervento, previsto in via Zannoni nel cantiere della Nuova Porrettana, comporterà la temporanea interruzione del traffico per garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati: questa operazione si svolgerà con precisione e professionalità, ma è fondamentale pianificare anticipatamente i vostri spostamenti.

Bologna, 27 Giugno 2025 – E’ stato programmato per mercoledì prossimo (2 luglio) l’intervento di bonifica della bomba bellica rinvenuta lo scorso 7 aprile in via Zannoni, nel cantiere della Nuova Porrettana, nel Comune di Casalecchio di Reno. Si tratta di un residuato inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale di produzione statunitense (modello GP AN-M30 di 100 libbre) che verrà sottoposto a disinnesco e brillamento. Le operazioni di disinnesco sono state affidate ai militari del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore ed avranno inizio alle 23, orario concordato per limitare al massimo i disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autostrada A1 chiusa per disinnesco bomba a Casalecchio: quando e per quanto

