Auto si ribalta in via Domenico Tempio un ferito e traffico in tilt

Un evento drammatico ha sconvolto il pomeriggio in via Domenico Tempio, dove un incidente tra due auto ha causato il ribaltamento di una vettura e un ferito grave. La scena si è trasformata in un caos trafficato, con lunghe code e rallentamenti che hanno paralizzato la zona. Le autorità stanno intervenendo per gestire l'emergenza e ripristinare la circolazione, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni della persona coinvolta.

Un violento incidente tra due auto si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 17, in via Domenico Tempio, direzione Faro. Nell’impatto una delle due vetture si è ribaltata, causando il ferimento di una persona, trasportata all’ospedale San Marco. Pesanti le ripercussioni sul traffico: per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

