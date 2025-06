Auto investe monopattino ferito un 35enne

Un incidente improvviso scuote la tranquillità della rotatoria di strada Farnesiana, quando un’auto ha investito un monopattino elettrico, lasciando un 35enne ferito. La scena, avvolta dalla sorpresa e dall’apprensione, ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità locali. La dinamica e le conseguenze di questo sfortunato episodio sono ancora da chiarire, ma ciò che conta ora è il suo recupero e la sicurezza sulle strade di tutti.

Un’auto ha investito, nella mattinata del 27 giugno, un monopattino elettrico. È successo alla rotatoria di strada Farnesiana, all’altezza di via Conciliazione e la strada provinciale 6 per Carpaneto. L’uomo che si stava spostando in monopattino, un 35enne, è stato ferito, ma le sue condizioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

