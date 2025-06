Auto in fiamme sull' Autopalio

Un incendio improvviso scuote il traffico sull’autopalio: un’auto in fiamme nel raccordo Siena-Firenze ha causato la momentanea chiusura in direzione Siena. La sicurezza degli automobilisti e la rapida gestione dell’emergenza sono ora prioritarie. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e indicazioni sulle alternative di percorso, perché in situazioni come questa, la calma e l'informazione sono fondamentali per affrontare al meglio l'attesa.

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze il traffico in direzione Siena è temporaneamente bloccato a causa di un veicolo in fiamme in località Impruneta, tra l’innesto dell’autostrada A1 e lo svincolo di ImprunetaGreve in Chianti, in prossimità dell’imbocco della galleria Vallombrosina. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: fiamme - auto - autopalio - impruneta

L’auto in fiamme, lei muore carbonizzata: orrore in Italia, poi si scopre la terribile verità - La donna di 41 anni, il cui corpo è stato rinvenuto carbonizzato all’interno di un’auto in fiamme, ha scosso la comunità locale.

Autopalio, auto in fiamme all’ingresso della galleria della Vallombrosina (direzione Siena); Veicolo in fiamme, Autopalio in tilt; Incidente sull'Autopalio, 4 auto coinvolte: c'è un ferito grave.

Auto in fiamme sull'Autopalio - Firenze il traffico in direzione Siena è temporaneamente bloccato a causa di un veicolo in fiamme in località Impruneta, tra l’innesto dell’autostrada A1 e lo svincolo ... Segnala firenzetoday.it

Auto in fiamme sul raccordo: traffico bloccato verso Siena - Il tratto di strada nel pomeriggio del 27 giugno è temporaneamente bloccato a causa di un vei ... Da msn.com