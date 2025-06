Auto in fiamme sul raccordo | traffico bloccato verso Siena

Un pomeriggio di caos sulla strada verso Siena: un’auto in fiamme ha paralizzato il traffico lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze, creando lunghe code e disagi per i viaggiatori. La situazione resta critica in prossimità della galleria “Vallombrosina”, dove le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Restate aggiornati per scoprire quando si potrà tornare alla normalità e pianificare al meglio i vostri spostamenti.

Siena, 27 giugno 2025 – Stop al traffico lungo in raccordo autostradale Siena-Firenze, in direzione Siena. Il tratto di strada nel pomeriggio del 27 giugno è temporaneamente bloccato a causa di un veicolo incendiato all’altezza di Impruneta, tra l’innesto dell’autostrada A1 e lo svincolo di Impruneta Greve in Chianti, in prossimità dell’imbocco della galleria “Vallombrosina” (chilometro 54,600). Rallentamenti si registrano in direzione Firenze. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la viabilità prima possibile. Sul posto i vigili del fuoco. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto in fiamme sul raccordo: traffico bloccato verso Siena

