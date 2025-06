Ausilio a Charlotte e con Bonny mercato Inter quasi chiuso – SM

L’Inter continua la sua preparazione negli Stati Uniti, con l’attenzione rivolta al fronte di mercato e alle strategie di Ausilio in vista delle prossime sfide. Con Charlotte come scenario, il club nerazzurro lavora intensamente per rinforzare la rosa e consolidare le proprie ambizioni. Tra campo e trattative, l’atmosfera si fa calda: cosa riserverà il futuro di Yann-Ange Bonny e del mercato interista? Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Il fronte Bonny-Inter è caldo. Ausilio, uomo mercato dei nerazzurri, si trova a Charlotte al seguito della squadra. Ecco gli ultimi aggiornamenti. TRA CAMPO E MERCATO – Direttamente da Charlotte, dov’è arrivata l’Inter nella serata di ieri, il giornalista di Sport Mediaset Angiolo Radice ha raccontato il resoconto della giornata odierna dei nerazzurri e quanto filtra sul fronte Yann-Ange Bonny: « L’Inter è arrivata ieri sera a Charlotte, Chivu ha lasciato un giorno di riposo ai suoi giocatori. Tanti sono qui intorno all’hotel, c’è anche la dirigenza dell’Inter. Da domani inizia la preparazione. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Ausilio a Charlotte e con Bonny mercato Inter quasi chiuso – SM

