AURORA LEONE in scena a Trieste il 27 novembre 2025 al Teatro Miela con Tutto Scontato

Il 27 novembre 2025, Aurora Leone torna a farci sognare sul palcoscenico del Teatro Miela di Trieste. Dalla sua prima esibizione nel 2016 a Colorado Lab fino alla consacrazione come protagonista di successo e volto noto della comicità italiana, Aurora ha conquistato il pubblico con il suo talento poliedrico. Ora, in questa serata imperdibile, affronterà nuove sfide che lasceranno tutti senza fiato. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza unica con uno dei volti più brillanti della scena italiana.

Partendo dal concorso Campania Actor Studio nel ruolo di attrice in teatro, esordisce nel 2016 a Colorado Lab, poi inizia a farsi conoscere dal grande pubblico con un’apprezzatissima partecipazione come comica ad Italia’s Got Talent nel 2019, si afferma sui social entrando nei The Jackal, che tuttora riscuotono grande successo, e successivamente si consacra anche in televisione, Aurora Leone è uno dei volti più noti e apprezzati della scena comica contemporanea. Dopo aver registrato una lunga serie di soldout in Italia e dopo aver conquistato il pubblico a Londra, Parigi, Berlino, Amsterdam e Bruxelles, Aurora Leone annuncia il tour autunnale nei principali teatri italiani con lo spettacolo “Tutto scontato” e per la prima volta andrà in scena a Trieste, il 27 novembre 2025 al Teatro Miela. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - AURORA LEONE in scena a Trieste il 27 novembre 2025 al Teatro Miela con “Tutto Scontato”

In questa notizia si parla di: scena - teatro - aurora - leone

Salerno, al Teatro delle Arti in scena Anna Mazzamauro in “Annarcord” - Nel penultimo appuntamento della rassegna “Che Comico”, il Teatro delle Arti di Salerno accoglie Anna Mazzamauro con il suo spettacolo “Annarcord”.

[NUOVO ANNUNCIO] A grande richiesta, l'irriverente AURORA LEONE torna in tour con "Tutto scontato"! Trieste, Teatro Miela 27.11.2025 Biglietti in vendita online e presso i rivenditori TicketOne bit.ly/LEONETST1 Dall'esordio a Colorado La Vai su Facebook

AURORA LEONE in scena a Trieste il 27 novembre 2025 al Teatro Miela con Tutto Scontato; Aurora Leone per la prima volta in scena a Trieste al Teatro Miela con Tutto Scontato; Tutto scontato, lo spettacolo con Aurora Leone in scena al Teatro Puccini di Firenze.

Al Filodrammatici in scena “Aurora Leone – Tutto scontato” - Sabato 30 novembre 2024 alle 21 al Teatro Filodrammatici di Treviglio andrà in scena lo spettacolo teatrale “Aurora Leone – Tutto scontato – Live Tour”. Lo riporta bergamonews.it

Firenze, Aurora Leone dei The Jackal a teatro con ‘Tutto Scontato’ - la Nazione - Aurora Leone dei The Jackal sarà in scena a Firenze giovedì 9 gennaio. lanazione.it scrive