Aumento dei casi di campylobacter e salmonella cerchiamo di comprenderne le cause | crese il numero delle intossicazioni in Inghilterra

Negli ultimi mesi, l’Inghilterra sta affrontando un’impennata preoccupante di casi di campylobacter e salmonella, con oltre 10.000 diagnosi nel 2024, cifra record negli ultimi dieci anni. L’UKHSA ha lanciato un allarme urgente, poiché queste intossicazioni alimentari, se non gestite tempestivamente, possono risultare in conseguenze gravi e, in soggetti vulnerabili, anche fatali. È fondamentale comprendere le cause di questa escalation per promuovere la salute pubblica e prevenire future emergenze.

Ondata di salmonella in Inghilterra. Secondo i dati pubblicati dall’UKHSA, il Dipartimento della salute e dell’assistenza sociale del Regno Unito, nel solo 2024 sarebbero stati superati i 10.000 casi. Il numero è il più alto del decennio (poi seguono gli 8000 del 2015). L’UKHSA ha lanciato l’allarme. Anche se nella maggiorate dei casi può trattarsi di un’ intossicazione alimentare, in soggetti più a rischio potrebbe anche essere letale e portare alla morte. La salmonella si contrae mangiando alimenti contaminati da batteri, più comunemente pollame, carne, uova, frutta e verdura crude, ma anche latte o formaggio non pastorizzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Aumento dei casi di campylobacter e salmonella, cerchiamo di comprenderne le cause”: crese il numero delle intossicazioni in Inghilterra

In questa notizia si parla di: casi - salmonella - numero - inghilterra

Ritirati gli ovetti Kinder in Inghilterra e Irlanda: Casi di salmonella; In Gran Bretagna è boom di intossicazioni alimentari; Boom di intossicazioni alimentari, casi di salmonella più alti da decenni: cosa c'è dietro.

Casi di salmonella in Inghilterra e Irlanda, Ferrero ritira gli Ovetti Kinder - la Repubblica - La Fsa britannica: "Identificati almeno 63 malati, in gran parte bambini sotto i cinque anni". Secondo torino.repubblica.it

Ritirati gli ovetti Kinder in Inghilterra e Irlanda: "Casi di salmonella" - I lotti di ovetti kinder contaminati sono stati ritirati in Belgio e Inghilterra. Da ilgiornale.it