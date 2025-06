Attenzione agli Atti dispositivi perché possono impedire l’esdebitazione

La gestione dei debiti e delle eventuali azioni di copertura può influenzare significativamente il percorso verso la liquidazione del debito. Pillitteri ci mette in guardia sui potenziali rischi degli atti dispositivi, come il pagamento o la copertura di debiti, che potrebbero essere interpretati come frodi ai creditori e compromettere la procedura di esdebitazione. La situazione richiede, quindi, attenzione e consulenza legale specializzata per evitare spiacevoli sorprese all'ultimo momento.

Pillitteri Mi scrive un lettore di Milano. Si trova in una situazione di sovraindebitamento conclamata. Ma due anni fa ha "coperto" un debito della moglie (anch'essa sovraindebitata) pari a 10mila euro. Gli è stato detto che potrebbe essere inteso come " atto in frode ai creditori " e andare a inficiare la procedura rendendola inammissibile. Mi chiede se è così. Purtroppo si tratta di una domanda cui non è possibile dare una risposta univoca. Dipende, ancora prima che da quella del giudice, dalla "severità" del gestore della crisi. Quest'ultimo deve, infatti, verificare gli "atti dispositivi" compiuti dal sovraindebitato negli ultimi 5 anni.

