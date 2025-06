Attacco israeliano al mercato di Gaza 18 morti

Una nuova escalation nel conflitto israelo-palestinese scuote Gaza: un attacco di droni israeliani ha causato la morte di almeno 18 palestinesi, colpendo un'unità di polizia di Hamas che cercava di mantenere il controllo nel mercato di Deir al-Balah. Testimoni e medici confermano un violento bombardamento che aumenta le tensioni in una regione già segnata da profonde ferite. La situazione si aggrava, lasciando il mondo in attesa di una possibile svolta.

Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi dopo che un attacco di droni israeliani ha preso di mira un'unità di polizia di Hamas che cercava di assumere il controllo di un mercato nella città di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Lo hanno riferito alla Bbc un medico e testimoni oculari. I droni israeliani hanno sparato contro membri di una forza di polizia di Hamas, vestiti in abiti civili e con maschere, che stavano accusando i venditori accusati di speculazione sui prezzi e di vendita di beni rubati dai camion degli aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Attacco israeliano al mercato di Gaza, 18 morti

