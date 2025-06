Attacco all’Iran sempre più giapponesi contro Trump L’equilibrista Ishiba destinato alla sconfitta

In un delicato balletto diplomatico, il Giappone si dimostra abile nel navigare tra il suo principio pacifista e le esigenze pragmatiche di alleanza con gli Stati Uniti. L’attacco all’Iran, orchestrato da Israele e seguito dalla risposta americana, ha sollevato reazioni misurate tra i politici nipponici, che cercano di mantenere equilibrio e neutralità . Ma quanto può durare questa finta armonia in un contesto così volatile?

Il Giappone si dimostra campione di abilità nel destreggiarsi tra principi fondanti e pragmatismo, nei confronti dell’alleato nord-americano. L’attacco di Israele all’ Iran e quello conseguente degli Stati Uniti sono stati commentati dai politici nipponici della maggioranza governativa in maniera tale da non scontentare nessuno. Dapprima un riferimento alla Costituzione pacifista del Paese, per cui “Il governo condanna fortemente Israele, basandosi sui propri principi che sostengono il ruolo della legge”, seguito dalle parole di un funzionario del ministero degli Esteri secondo cui “È difficile argomentare sull’intervento di Washington in Iran, relativamente ai termini della legge internazionale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it