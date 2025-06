ATP Maiorca 2025 | Moutet-Griekspoor la finale in Spagna

La giornata delle semifinali dell'ATP Maiorca 2025 si è conclusa con un risultato che promette scintille in finale. La lotta tra Corentin Moutet e Tallon Griekspoor si preannuncia una sfida frizzante, con il russo-israeliano che ha già regalato emozioni. La presenza di due talenti franco-olandesi garantisce uno spettacolo imperdibile, mentre Felix Auger-Aliassime vede sfumare le sue chance dopo una sconfitta combattuta. Chi salirà sul trono dell’isola? La risposta arriverà nella finalissima.

Si è chiusa anche la giornata dedicata alle semifinali del torneo ATP 250 di Maiorca, con la certezza di avere il quinto campione di un Paese differente in cinque anni. Sarà un affare franco-olandese, vista la presenza di Corentin Moutet e Tallon Griekspoor. Nella prima semifinale di oggi Griekspoor riesce a far terminare il percorso di Felix Auger-Aliassime per 6-4 6-4. Il canadese cede un break per set e tanto basta, benché le sue chance siano parecchie nel corso del match: palle break sullo 0-1, 1-2 e 2-3 (quattro in totale) nel parziale d’apertura e poi ancora sullo 0-1 del secondo. Nulla da fare: viaggio anticipato a Wimbledon per lui, che esordirà lunedì con l’obiettivo di arrivare al terzo turno ed eventualmente dar fastidio ad Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it