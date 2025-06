ATP Eastbourne finale tutta americana sull’erba britannica | Fritz sfiderà Brooksby

L’attesa finale dell’ATP250 di Eastbourne promette scintille: un autentico duello tutto americano sull’erba britannica, con Taylor Fritz e Jenson Brooksby pronti a scrivere il loro capitolo. Il californiano, dopo aver battuto Zverev a Stoccarda e dominato in semifinale Davidovich Fokina, punta a un’altra vittoria per consolidare la sua forma in vista di Wimbledon. Chi si imposterà come re di Eastbourne? La sfida è ormai alle porte.

Sarà un affare tutto americano la finale dell’ATP250 di Eastbourne. Sull’erba britannica, infatti, T aylor Fritz e Jenson Brooksby si contenderanno il titolo. Il californiano (n.5 del mondo), dopo la vittoria sui prati di Stoccarda contro il tedesco Alexander Zverev (n.3 del mondo), va a caccia di una nuova affermazione, iniezione di fiducia in vista di Wimbledon. Fritz ha sconfitto in semifinale lo spagnolo A lejandro Davidovich Fokina (n.28 del ranking) col punteggio 6-3 3-6 6-1 in 1 ora e 34 minuti di gioco. Un match in cui alla lunga le soluzioni di servizio e dritto dello statunitense hanno prevalso, rispetto ai momenti di ispirazione dell’iberico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Eastbourne, finale tutta americana sull’erba britannica: Fritz sfiderà Brooksby

