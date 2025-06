Atletico Ascoli il primo acquisto è Fausto Coppola

L'Atletico Ascoli si fa subito notizia con il suo primo acquisto di questa sessione di mercato: Fausto Coppola. Dopo aver riconfermato il bomber Francesco Maio e il talento Manel Minicucci, la società bianconera punta su un centrocampista di grande esperienza e talento, pronto a portare energia e qualità in squadra. La sua versatilità e il suo passato in Serie B sono il preludio a una stagione entusiasmante: il futuro dell’Atletico Ascoli inizia ora!

Dopo le prime due conferme del bomber Francesco Maio e del talentuoso attaccante italo-spagnolo, Manel Minicucci, l’ Atletico Ascoli ha annunciato anche il primo nuovo acquisto. Il primo volto nuovo per la societĂ bianconera è quello del centrocampista Fausto Coppola. Il calciatore nato a Napoli e classe 1997, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, con la quale ha debuttato anche nel campionato di Serie B nella stagione 2016-17. Dotato di una buona tecnica e temperamento, Coppola è una mezz’ala di quantitĂ e qualitĂ . Preferisce giocare dietro le punte ed è dotato di buoni tempi di inserimento in zona gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, il primo acquisto è Fausto Coppola

