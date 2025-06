Atletica pagelle Europei a squadre | Battocletti troppo superiore brillanto Biasutti e Pernici delude Osakue

Gli Europei a squadre di atletica si sono aperti tra luci e ombre, con prestazioni che sorprendono e deludono. Battocletti si impone come protagonista indiscussa, mentre Biasutti e Pernici faticano a brillare, e Osakue lascia spazio alle aspettative. È il momento di analizzare i protagonisti di questa emozionante competizione, scoprendo chi ha saputo elevare l’Italia e chi, invece, ha deluso le speranze. La sfida continua: scopriamo insieme le pagelle di questa avvincente avventura europea.

PAGELLE EUROPEI A SQUADRE ATLETICA. Venerdì 27 giugno Giorgio Olivieri (lancio del martello), 7,5: si trattava di una delle gare più a rischio per l’Italia, invece non va distante dal personale e conquista un prezioso sesto posto con 72,90. Sara Verteramo (getto del peso), 4,5: era noto che fosse uno degli anelli deboli della Nazionale. Ha disputato però una gara davvero incolore, rimanendo ad oltre un metro di distanza dai propri limiti. Non le si chiedeva la luna, ma un piazzamento a ridosso della top10 sarebbe potuto essere nelle sue corde. Invece ha concluso penultima. Anna Polinari (400 metri), 8: frantuma nuovamente il primato personale in 50?76. 🔗 Leggi su Oasport.it