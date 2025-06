Atletica leggera Per Zaynab Dosso stasera a Madrid è tempo di riscatto

Una determinazione rinvigorita e la voglia di riscatto. Zaynab Dosso, la velocista rubierese, scenderà in pista questa sera alle 21:18 allo stadio Vallehermoso di Madrid, nel cuore dei campionati europei per nazioni. Dopo un percorso difficile segnato da problemi fisici e prestazioni altalenanti, l’atletica leggera si prepara a testare il suo valore. La sfida è aperta: sarà il momento di mostrare il vero potenziale e scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Redde rationem per Zaynab Dosso, la 25enne rubierese che stasera alle 21,18 scende in pista allo stadio Vallehermoso di Madrid nei campionati europei per nazioni con le migliori 16 nazionali del continente. L'azzurra ha tribolato a livello fisico (problema a un piede) dopo gli europei e i mondiali indoor ed è rientrata nei meeting scandinavi di Oslo e Stoccolma con un doppio 11''26 non proprio esaltante. A Madrid si presenta addirittura con l'ottavo tempo di accredito: le migliori sono l'incredibile portoghese Dorcas che a 42 anni corre in 11''05, ma pure la tedesca Mayer, l'ungherese Takács, senza dimenticare la polacca Ewa Swoboda che però quest'anno non ha mai corso i 100.

In questa notizia si parla di: madrid - zaynab - dosso - stasera

