Atletica leggera ambizioni e speranze per l' Edera ai campionati italiani Allievi a Rieti

L’energia giovane e la determinazione degli atleti dell’Edera si preparano a brillare a Rieti, dove i campionati italiani Allievi offriranno uno spettacolo di talento e passione. Quattro promettenti ederini, in perfetta forma e motivati al massimo, sognano di conquistare la finale e lasciar traccia di sé in questa prestigiosa vetrina. La loro sfida è appena cominciata, e il cuore della squadra batte forte con speranze di grandi risultati.

