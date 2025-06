Atletica adesso è allarme 4×100 per l’Italia Senza Patta serviranno soluzioni d’emergenza

L’atletica italiana si trova di fronte a un’emergenza: l’infortunio di Lorenzo Patta ai 100 metri, durante gli Europei a squadre, mette in dubbio le sorti della nostra squadra. Con il suo talento e determinazione, Patta aveva dato tutto per portare punti preziosi, ma una brusca distrazione muscolare rischia di compromettere i nostri successi. È il momento di trovare soluzioni d’emergenza per continuare a credere nel nostro potenziale e risollevare le sorti dell’atletica italiana.

Lorenzo Patta ha accusato un fastidio muscolare alla gamba destra mentre era in testa ai 100 metri: il velocista sardo era partito a razzo e a metà gara si trovava al comando della prova valida per gli Europei a squadre, ma all'improvviso si è stirato ed è giunto al traguardo al passo, per onor di firma e per portare a casa quantomeno un punto. Il probabile infortunio muscolare ai flessori della coscia destra ha complicato il tentativo dell'Italia di difendere la ex Coppa Europa alzata al cielo due anni fa, anche perché la criticità accusata dal Campione Olimpico della 4×100 a Tokyo 2020 si farà risentire sulla staffetta in programma sabato sera.

Chi correrà la 4×100 in Coppa Europa? Il rebus dell’Italia e il mister X da definire. Patta per i 100 - Lorenzo Patta conquista il primo titolo europeo sui 100 metri agli Europei a squadre, bloccato da un emozionante photo-finish contro Fausto Desalu.

L'Italia saluta Roma con il botto! Oro Europeo nella staffetta 4x100 con Jacobs, Tortu, Patta e Melluzzo; Tortu e Patta leader della squadra italiana impegnata nei campionati del mondo di staffette; Atletica · Staffetta 4x100 Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: Chi corre oggi con Marcell Jacobs nel quartetto azzurro.

Brutte notizie per l'Italia: Lorenzo Patta si fa male nei 100 metri e dovrà saltare la staffetta 4x100 di Coppa Europa - Un ottimo venerdì si chiude nel peggiore dei modi per l'Italia, impegnata a Madrid in Coppa Europa. Si legge su eurosport.it

Atletica: Europei a squadre; Battocletti trionfa nei 5mila - Una bella Italia chiude al terzo posto la seconda giornata del campionato Europeo a squadre di Madrid, preceduta dalla Spagna (un solo punto a favore degli iberici) e dall'Olanda (avanti di 32. Lo riporta ansa.it