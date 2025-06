Atalanta ecco il dopo Scamacca | 2 scudetti e 0.50 gol a partita con Juric

L'Atalanta si prepara a scrivere un nuovo capitolo, dopo l’addio di Scamacca. Con Juric alla ricerca dell’equilibrio tra istinto e strategia, la squadra punta a risolvere il dualismo tra Retegui e il nuovo arrivato. È il momento di rilanciare un talento che da tempo desidera indossare i colori nerazzurri: il futuro della Dea potrebbe essere più brillante che mai. E, chissà, potrebbe essere proprio questa la svolta decisiva per tornare in vetta.

L’Atalanta risolverà presto il dualismo in attacco fra Retegui e Scamacca. Juric cerca equilibrio, ma anche istinto. In ballo c’è una storia che ha bisogno di un nuovo capitolo. Forse è il momento di riprendersi un pupillo che cerca da tempo (AnsaFoto) – serieanews.com L’Atalanta è appena entrata nel Gasperini 2.0. No, ovviamente non vuol dire che l’allenatore ha fatto le valigie e ha mollato la Roma per tornare a Bergamo. Ma vuol dire che Juric, per stile, mentalità e atteggiamento, sembra davvero il più naturale erede del Gasp. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Atalanta, ecco il dopo Scamacca: 2 scudetti e 0.50 gol a partita con Juric

In questa notizia si parla di: atalanta - scamacca - juric - ecco

Atalanta, i primi due colpi di mercato? I rientri a luglio di Scalvini e Scamacca - L'Atalanta è pronta a riscrivere la sua storia! Con i ritorni di Scalvini e Scamacca, due protagonisti del trionfo azzurro di Dublino, il club bergamasco si prepara a riprendersi ciò che è stato perso.

Da Ederson e Lookman all'attacco Scamacca-Retegui: il nuovo allenatore si presenta alla stampa. «La mia Atalanta dovrà essere vincente» Vai su Facebook

Atalanta, ecco il dopo Scamacca: 2 scudetti e 0.50 gol a partita con Juric; Come giocherà l'Atalanta di Juric: aggressività e doppia punta Scamacca-Retegui; Bakker, Touré, Godfrey: seconda chance nell’Atalanta col calcio di Juric? Ecco perché (forse) si farà un tentativo.

Calciomercato Atalanta News/ Asta per Leoni, ecco il prezzo di Ederson, Scamacca e Lookman (11 giugno 2025) - IlSussidiario.net - Nel frattempo il calciomercato Atalanta deve ragionare pure sui movimenti in entrata così da sistemare l’organico a disposizione di mister Ivan Juric per la prossima stagione. Come scrive ilsussidiario.net

Scamacca, il “Niki Lauda” nerazzurro che dopo l’infortunio vuole riprendersi l’Atalanta: una certezza importante per Juric - Scamacca tra i rimpianti dell’anno scorso e la voglia di rivalsa per trascinare l’Atalanta di Ivan Juric in alto. Scrive calcionews24.com