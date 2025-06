Assunta Carbone uccisa dal compagno Alessandro Raneri L' amica | Lui era depresso lei lo aveva convinto a curarsi Cosa sappiamo

Una tragedia sconvolge la comunità: Assunta Carbone, conosciuta come Susy, di 54 anni, è stata brutalmente uccisa dal suo compagno Alessandro Raneri. La cronaca rivela una storia di dolore e speranza, poiché lei aveva cercato di convincerlo a curarsi dalla depressione. Una vicenda che solleva molte domande sulla fragilità mentale e sulla necessità di interventi tempestivi per prevenire tragedie simili. Cosa sappiamo finora?

Assunta Carbone, detta Susy, 54 anni, è stata ammazzata, giovedì 26 giugno 2025, in casa propria, al secondo piano di una piccola palazzina di tre, in una zona residenziale vicino al. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Assunta Carbone uccisa dal compagno Alessandro Raneri. L'amica: «Lui era depresso, lei lo aveva convinto a curarsi». Cosa sappiamo

In questa notizia si parla di: assunta - carbone - uccisa - compagno

Assunta Carbone uccisa dal marito Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta: poi lui si toglie la vita al lago di Avigliana - Una tragica vicenda scuote Rivalta: dopo un violento litigio, un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita nel lago di Avigliana.

Chi era Susy Carbone, uccisa a coltellate dal compagno Vai su Facebook

Chi era Assunta Carbone, la donna uccisa dal compagno che poi si è tolto la vita annegando nel lago; Assunta Carbone uccisa dal compagno Alessandro Raneri dopo una lite in casa a Rivalta: poi lui si toglie la vi; Rivalta, donna trovata morta in casa. Il compagno si era annegato poco prima nel lago di Avigliana.

Assunta Carbone uccisa dal compagno Alessandro Raneri. L'amica: «Lui era depresso, lei lo aveva convinto a curarsi». Cosa è successo - Assunta Carbone, detta Susy, 54 anni, è stata ammazzata, giovedì 26 giugno 2025, in casa propria, al secondo piano di una piccola palazzina di tre, in una zona residenziale vicino ... Segnala leggo.it

Chi era Assunta Carbone, la donna uccisa dal compagno che poi si è tolto la vita annegando nel lago - A Rivalta, paese in provincia di Torino, lavorava come ambulante per una ditta di alimentari e pasta di Orbassano. Si legge su fanpage.it