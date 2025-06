Assumere i precari del comparto giustizia | Cgil e Uil manifestano davanti al tribunale

Assumere i precari del comparto giustizia diventa una priorità per garantire efficienza e stabilità nel sistema. Questa mattina, CGIL e UIL hanno manifestato davanti al tribunale, chiedendo interventi concreti a un anno dalla scadenza dei contratti e a sei mesi dalla legge di bilancio. Le organizzazioni sindacali ritengono che è giunto il momento di trasformare le parole in azioni, assicurando un futuro stabile e dignitoso per tutti i lavoratori coinvolti.

A un anno dalla scadenza del contratto dei precari assunti mediante i fondi Pnrr al ministero della Giustizia — funzionari upp, funzionari tecnici e operatori data entry — e a sei mesi dall'approvazione della prossima legge di bilancio, le organizzazioni sindacali Fp Cgil e Uil Pa "ritengono.

