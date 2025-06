Assolombarda tra gli imprenditori | Dovete investire nell’innovazione se volete rimanere competitivi

L’innovazione è la chiave per affrontare le sfide future e mantenere il primato nel panorama economico regionale. Il Lodigiano, protagonista vitale in Lombardia, si prepara a scrivere il prossimo capitolo della propria rivoluzione industriale, come emerge dall’evento “Your Next Lodi – Territori a confronto”. I dati presentati da Assolombarda svelano un territorio ricco di potenzialità, ma che deve investire con decisione nel progresso. Solo così potrà garantire un futuro di successo e crescita sostenibile.

Il Lodigiano si conferma protagonista nel panorama economico regionale, ma dovrà affrontare importanti sfide per restare competitivo. È quanto emerso ieri all'evento "Your Next Lodi – Territori a confronto", promosso da Assolombarda nella cornice di Cascina Sesmones. I dati della ricerca "Your Next Lodi 2030" presentati agli esponenti del mondo economico, da Valeria Negri, direttrice del Centro Studi di Assolombarda, restituiscono un'immagine vivace del territorio: "Sono state analizzate le caratteristiche di 10 territori del centro e nord Italia, scelti perché simili a Lodi, per caratteristiche, su 107 province.

