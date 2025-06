Assegno unico nuovo Isee entro il 30 giugno 2025 | come non perdere gli arretrati

Hai ancora tempo fino al 30 giugno 2025 per aggiornare il nuovo ISEE e assicurarti di ricevere gli arretrati dell’assegno unico relativi alla mensilità di marzo. Non perdere questa opportunità di recuperare somme dovute, mantenendo la tua posizione aggiornata e in regola con i requisiti richiesti. Ricorda: aggiornare l’ISEE è fondamentale per beneficiare correttamente delle agevolazioni dedicate alle famiglie con figli, evitando eventuali cali nelle prestazioni.

L’ Isee utile a fruire dell’ Assegno unico per i figli deve essere aggiornato entro il 30 giugno 2025 per non perdere gli arretrati spettanti dalla mensilità di marzo scorso. Da questo punto di vista non ci sono novità rispetto agli anni passati circa l’aggiornamento della situazione economica e reddituale della famiglia che fruisca dell’indennità per i figli. Le famiglie che, da gennaio scorso a oggi non abbiano ancora presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) utile al calcolo dell’Isee, hanno quindi ancora pochi giorni per mettersi in regola e non perdere gli arretrati dell’Assegno unico 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Assegno unico, nuovo Isee entro il 30 giugno 2025: come non perdere gli arretrati

