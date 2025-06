Assegno inclusione sms Inps a 360mila famiglie | domande dal 1° luglio

In un'epoca in cui l’assistenza sociale fa la differenza, circa 360 mila famiglie stanno ricevendo un SMS dall’Inps che chiarisce come riprendere l’Assegno di Inclusione (Adi). Una comunicazione importante per chi conta su questa prestazione, fondamentale per il sostegno economico di molte famiglie italiane. Ma cosa significa davvero ricevere questo messaggio? Scopriamolo insieme e come procedere per non perdere questa opportunità.

(Adnkronos) – Circa 360 mila nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di inclusione (Adi) stanno ricevendo in queste ore un sms firmato Inps: "Hai percepito le 18 mensilità di Adi. Per riprendere a ricevere la prestazione potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese". Lo spiega Rocco Lauria, direttore centrale Inclusione dell’Istituto intervenendo alla trasmissione Uno . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: assegno - inclusione - inps - 360mila

Assegno di Inclusione (ADI): consulta la data del pagamento di aprile 2025 - L'Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, rappresenta un'importante misura di sostegno per le famiglie in difficoltà economica.

Assegno inclusione, stop pagamenti Inps ai primi percettori: quando rifare domanda; Assegno di inclusione, INPS: sms a 360mila famiglie, domande dal primo luglio; Assegno inclusione, sms Inps a 360mila famiglie: domande dal 1° luglio.

Assegno inclusione, sms Inps a 360mila famiglie: domande dal 1° luglio - Circa 360 mila nuclei familiari che percepiscono l’Assegno di inclusione (Adi) stanno ricevendo in queste ore un sms firmato Inps: "Hai percepito le 18 mensilità di Adi. Secondo msn.com

Assegno di inclusione, INPS: sms a 360mila famiglie, domande dal primo luglio - Nel mese di giugno, i beneficiari che hanno ricevuto l'Assegno di inclusione (Adi) dalla mensilità di gennaio 2024 percepiranno il diciottesimo e ultimo pagamento. Da finanza.repubblica.it