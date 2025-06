Assegno di Inclusione sospensione e nuovo contributo nel 2025 | le novità annunciate dal Ministro del Lavoro

Il mondo dell’assistenza sociale si prepara a una svolta nel 2025 con le novità annunciate dal Ministro del Lavoro, Marina Calderone. Tra sospensioni temporanee e nuovi contributi straordinari, il panorama dell’Assegno di Inclusione (ADI) si arricchisce di misure pensate per sostenere meglio i nuclei familiari in difficoltà. Scopriamo insieme cosa cambia e come queste novità influenzeranno il sostegno alle persone più vulnerabili.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha annunciato novità rilevanti in merito all’Assegno di Inclusione (ADI), in particolare per i nuclei familiari che termineranno i 18 mesi di fruizione nel corso del 2025. Previsto un mese di sospensione, come stabilito dalla normativa vigente, ma in arrivo anche un contributo straordinario e . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

