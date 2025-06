Assegno di Inclusione Paolo Capone Leader UGL | Favorevoli al contributo straordinario per i nuclei familiari più fragili

L’Assegno di Inclusione rappresenta un passo importante verso la solidarietà sociale, e l’annuncio del ministro Calderone di garantirne la continuità senza interruzioni è una notizia che accogliamo con entusiasmo. Questa misura, rafforzata da un contributo straordinario per i nuclei familiari più fragili, conferma il nostro impegno a sostenere chi vive in situazioni di vulnerabilità. È un segnale concreto di attenzione alle esigenze più urgenti del nostro Paese.

"Accogliamo con favore l'annuncio del ministro Calderone, d'intesa con Palazzo Chigi, di portare in Consiglio dei ministri una norma per garantire continuità all'Assegno di Inclusione (ADI), senza il mese di sospensione previsto dalla disciplina vigente. La previsione di un contributo straordinario.

