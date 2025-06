Assegno di Inclusione Paolo Capone Leader UGL | Favorevoli al contributo straordinario per i nuclei familiari più fragili

L’Assegno di Inclusione, pilastro di sostegno alle famiglie più fragili, si prepara a rafforzarsi grazie all’impegno di Paolo Capone e dell’UGL. Con il pieno supporto al contributo straordinario, si apre una nuova fase di tutela e solidarietà, assicurando continuità e sicurezza ai nuclei familiari in difficoltà. Un passo importante verso un welfare più equo e solidale, capace di rispondere concretamente alle esigenze di chi ha più bisogno.

“Accogliamo con favore l’annuncio del ministro Calderone, d’intesa con Palazzo Chigi, di portare in Consiglio dei ministri una norma per garantire continuità all’Assegno di Inclusione (ADI), senza il mese di sospensione previsto dalla disciplina vigente. La previsione di un contributo straordinario. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Assegno di Inclusione. Paolo Capone, Leader UGL: “Favorevoli al contributo straordinario per i nuclei familiari più fragili”

