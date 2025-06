Assegno di Inclusione | al via le nuove domande dal 1° luglio | a 360mila famiglie un SMS dall’INPS

Dal 1° luglio 2025, oltre 360mila famiglie italiane potranno richiedere l'Assegno di Inclusione (Adi) attraverso una semplice domanda. L'INPS ha già iniziato a inviare SMS informativi agli aventi diritto, annunciando questa importante opportunità di sostegno sociale. Se anche tu hai ricevuto il messaggio, è il momento di prepararti a riprendere il percorso di inclusione e di scoprire come beneficiare di questa misura essenziale.

360mila famiglie riceveranno un SMS dall'INPS. Dal 1° luglio 2025 sarà possibile presentare una nuova domanda per l' Assegno di Inclusione (Adi). In queste ore, circa 360mila nuclei familiari stanno ricevendo un SMS da parte dell' INPS, che recita: "Hai percepito le 18 mensilità di Adi. Per riprendere a ricevere la prestazione potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese". Lo ha annunciato Rocco Lauria, direttore centrale Inclusione dell'INPS, durante un'intervista a Uno Mattina. Ha ricordato che la legge prevede una durata di 18 mesi per l'Adi, al termine dei quali la prestazione viene sospesa per un mese, dopo il quale si può ripresentare la richiesta.