Asse Milan-Como Morata e Thiaw sul lago E il Diavolo tenta Leoni sacrificando Liberali

L'estate al Milan si prepara a un nuovo capitolo, tra sacrifici e scelte oculate. Morata e Thiaw sul Lago di Como sono i simboli di una strategia che punta a rinforzare la difesa senza rivoluzioni radicali, ma con decisioni mirate. La trattativa con il Como per Thiaw, valutato circa 25 milioni, dimostra quanto il Diavolo voglia mantenere il passo, anche sacrificando alcuni dei propri liberali. E ora, l'attenzione si concentra su come questa manovra plasmerà il futuro rossonero...

Non sarà un’estate all’insegna di una rivoluzione totale, il messaggio da Casa Milan. Totale, no. Rivoluzione, però, quasi. Basti pensare al traffico nel reparto difensivo. Porte aperte per Malick Thiaw: direzione Como. L’accordo tra la società lariana e quella rossonera è stato trovato attorno a 25 milioni. Il 23enne tedesco era stato prelevato nel 2022 dallo Schalke 04 per circa 6 milioni e, di recente, era stato seguito in patria sia dal Bayern Monaco (che poi ha ufficializzato Jonathan Tah dal Bayer Leverkusen), sia proprio dal Leverkusen (che poi ha virato su Jarell Quansah del Liverpool). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Asse Milan-Como. Morata e Thiaw sul lago. E il Diavolo tenta Leoni “sacrificando“ Liberali

