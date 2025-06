Aspettando Wimbledon Jannik Sinner è solo felice di essere qui

aspettando Wimbledon, Jannik Sinner si mostra felice di essere qui, pronto a vivere ogni momento con entusiasmo. Con uno stile che trasmette naturalezza e raffinatezza, il giovane talento italiano incanta non solo per le sue doti tecniche ma anche per la sua eleganza discreta, come dimostra il completo Gucci verde e le sneakers di tendenza. Tra pochi giorni, lo attende un duello affascinante con Alcaraz: un match da non perdere, dove la passione si unisce alla sfida...

Jannik Sinner riesce a rendere lo stile qualcosa di apparentemente semplice, come giocare a tennis. È il numero uno al mondo, eppure, in qualche modo, resta sempre discreto. Soprattutto quando si presenta con un completo verde di Gucci, abbinato a una polo di seta tono su tono a maniche lunghe e le sneaker. Tra pochi giorni, il tennista italiano affronterà di nuovo il suo rivale spagnolo, il campione in carica Carlos Alcaraz. Ma, tra un allenamento e l'altro, anche con la numero uno Aryna Sabalenka, Sinner ha momentaneamente lasciato South West London per presentarsi da Claridge's, nel cuore del quartiere Mayfair, per una cena Gucci insieme a Paul Mescal, Naomie Ackie e Joe Keery. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Aspettando Wimbledon, Jannik Sinner è solo «felice di essere qui»

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l'incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Oggi, in un clima di grande emozione, Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in Vaticano, dopo un vivace scambio di battute a distanza.

Ivan Ljubicic carica Jannik Sinner in vista di Wimbledon "Jannik Sinner sulla carta dovrebbe trovarsi bene, ma non mi sembra abbia avuto lo stesso feeling di Carlos. Lo spagnolo si muove bene, ha grande equilibrio. Però Sinner, a partire dal servizio, sta cres

Sinner, quando gioca a Wimbledon e contro chi: da Draper a Djokovic (e Musetti), il cammino duro verso la finale - Dopo le sconfitte contro Carlos Alcaraz a Roma e Parigi, e l'eliminazione contro Bublik ad Halle, il numero uno al mondo è arrivato all'All ...

Sorteggio Wimbledon diretta: il tabellone e gli avversari di Sinner, Musetti e Berrettini - Sinner e Alcaraz sono testa di serie numero uno e due e quindi potranno incontrarsi solo in finale eventualmente.