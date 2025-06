Aspettando il Messinacon evento Sailor Moon al Mun Beach club

Preparati ad un'estate indimenticabile con il Messinacon! Mancano pochi mesi alla decima edizione della fiera dell'intrattenimento, in programma dal 5 al 7 settembre a Villa Dante, e le sorprese sono ancora molte. Prima di tutto, non perdere l'evento speciale dedicato ai cosplayer e a Sailor Moon, in scena il 29 giugno al Mun Beach Club, un'occasione unica per immergersi nel mondo magico delle guerriere Sailor e vivere momenti fantastici insieme.

Messinacon: il 29 giugno un nuovo evento dedicato ai cosplayer.

