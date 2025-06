Ascolti tv | il Mondiale per club vince la serata bene anche Don Matteo

La serata del 26 giugno si conferma protagonista sugli schermi italiani, con il Mondiale per club che trionfa sugli ascolti e una replica di Don Matteo che conquista il pubblico. Canale 5 si distingue ancora, dimostrando come il calcio e i classici italiani continuino ad attrarre milioni di telespettatori. Tuttavia, non tutte le notizie sono positive: Pomeriggio 5 segna un record negativo. L'analisi degli ascolti svela gusti e tendenze di una TV sempre più dinamica e competitiva.

Gli ascolti tv del 26 giugno mostrano la vittoria di Canale 5, seppur la replica di Don Matteo sia andata molto bene. Pomeriggio 5 news segna un altro record negativo.

